Леброн отреагировал на критику его двуличной гражданской позиции

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу критики в свой адрес из-за проявления гражданской позиции. Джеймса обвинил в двуличии активист Джошуа Вонг за игнорирование ситуации между Китаем и Гонконгом. При этом Леброн активно поддерживает протесты за расовую справедливость в США.



«Говорю только о том, о чём осведомлен. В конце концов, все знают, что правильно, а что нет. Желаю, чтобы жизнь людей стала лучше – независимо от цвета кожи, расы и всего остального», – цитирует Джеймса Bloomberg.



Напомним, в прошлом году генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге, после чего оказался под огнём критики. Леброн Джеймс заявил, что Мори не знал о последствиях своей позиции.



В прошлом месяце афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание.



Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. После гибели Флойда в стране вспыхнули протесты чернокожих за расовую справедливость, которые поддержали многие звёзды НБА, включая Леброна.

Активист: Леброна волнуют только деньги, а не права человека. Лицемер