Агентство Леброна Джеймса пополнится одним из лучших молодых игроков НБА

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг покинул агентство Octagon и намерен подписать контракт с известным агентством Klutch Sports, с которым сотрудничают такие звёздные игроки, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Бен Симмонс.
Агент Янга Омар Уилкс в скором времени присоединится к Klutch Sports, и, скорее всего, Трэй последует за ним, сообщает Yahoo Sports.
Klutch Sports и Рич Пол в прошлом провоцировали несколько громких переходов с участием звёздных игроков. В частности, в СМИ ходили слухи, что именно Рич Пол вместе с Леброном Джеймсом инициировали переговоры по поводу перехода Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеана» в «Лейкерс».
Считается, что Леброн через Пола оказывает большое влияние на работу Klutch Sports и принимает многие ключевые решения.
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