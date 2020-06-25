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Агентство Леброна Джеймса пополнится одним из лучших молодых игроков НБА

Агентство Леброна Джеймса пополнится одним из лучших молодых игроков НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг покинул агентство Octagon и намерен подписать контракт с известным агентством Klutch Sports, с которым сотрудничают такие звёздные игроки, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Бен Симмонс.

Агент Янга Омар Уилкс в скором времени присоединится к Klutch Sports, и, скорее всего, Трэй последует за ним, сообщает Yahoo Sports.

Klutch Sports и Рич Пол в прошлом провоцировали несколько громких переходов с участием звёздных игроков. В частности, в СМИ ходили слухи, что именно Рич Пол вместе с Леброном Джеймсом инициировали переговоры по поводу перехода Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеана» в «Лейкерс».

Считается, что Леброн через Пола оказывает большое влияние на работу Klutch Sports и принимает многие ключевые решения.

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