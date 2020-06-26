Тараканов рассказал о судьбе своих клиентов Воронова, Астапковича и Сопина

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов рассказал о положении своих подопечных Евгения Воронова, Антона Астапковича и Андрея Сопина.
«По поводу Евгения Воронова мы долго не знали конкретику, учитывая, что у «Зенита» не было подтверждённого бюджета. Сейчас дело сдвинулось, и мы приступили к переговорам. Конкретно что-то сказать не могу, но оптимизм есть. Ещё в ходе сезона-2019/2020 мы почти договорились с руководством сине-бело-голубых о продлении соглашения, но сначала произошла смена главного тренера, а затем отмена сезона из-за пандемии COVID-19.
Астапкович? У него есть контракт с НН на сезон-2020/2021. Мы переподписали соглашение в ходе завершившегося сезона. Надеюсь, что вся эта история вокруг возбуждения уголовного дела в отношении генерального менеджера клуба Сергея Панова никак не отразится на команде. По крайней мере Панов пока спокоен.
С Андреем Сопиным примерно такая же ситуация, как и по Воронову. Надеюсь, что переговоры завершатся удачно. На мой взгляд, Сопин готов к выступлению в Единой лиге. Да, не на первых ролях, не в лучшей команде, но для роста ему необходимо повышение в классе», — приводят слова Тараканова «Известия».
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