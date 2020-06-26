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Тараканов: ЦСКА не готов продлить Воронцевича даже на 50% старого оклада

Тараканов: ЦСКА не готов продлить Воронцевича даже на 50% старого оклада
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Андрея Воронцевича из ЦСКА.

«Андрей был на большом контракте, который он заключил после удачного сезона-2016/2017. Сейчас у него нет такой важной роли в команде, как раньше. Я не участвую в переговорах, но слышал, что армейцы не готовы продлить соглашение даже на 50% старого оклада. А это большой удар по самолюбию баскетболиста и его месту в команде. То есть у него есть вариант согласиться на ветеранский минимум, хотя для любой другой команды это будут очень хорошие деньги, или искать себе новый клуб. Мой прогноз? Честно, не знаю. Но соглашаться на такое резкое понижение зарплаты любому человеку было бы неприятно», — приводят слова Тараканова «Известия».

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