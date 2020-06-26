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Жена игрока сборной России Зубкова выступила против поправок в конституцию

Жена игрока сборной России Зубкова выступила против поправок в конституцию
Баскетбол / Сборная России 0

Мария Зубкова, супруга баскетболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Зубкова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» сообщение, в котором выступила против внесения поправок в Конституцию РФ.

Голосование по поправкам стартовало в России 25 июня и завершится 1 июля 2020 года. Изначально оно должно было пройти весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Мария и Андрей Зубковы отметили свадьбу в декабре минувшего года. 12 января девушка родила баскетболисту сына, которого назвали Александром. У Марии есть ещё два ребёнка от первого брака.

Зубкова часто афиширует события личной жизни. Так, в марте она показала подписчикам роскошный презент, полученный от Андрея. Тогда баскетболист подарил ей автомобиль марки «Порше». Недавно девушка объявила о продаже недвижимости в Москве за 26 млн рублей.

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