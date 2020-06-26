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Новичок ЦСКА Милутинов рассказал, чем займётся после переезда в Москву

Новичок ЦСКА Милутинов рассказал, чем займётся после переезда в Москву
Баскетбол / Евролига 0

Новобранец баскетбольного ЦСКА Никола Милутинов признался, что после переезда в москве обязательно хотел бы посетить матчи футбольных и хоккейных «армейцев»/

«Все говорят, что Москва — один из самых красивых городов в мире. Зимой, конечно, холодно, но не думаю, что буду много времени проводить на улице. В планах — увидеть главные достопримечательности, сходить на футбольный и хоккейный ЦСКА.

На родине, в Сербии, хоккей непопулярен, но я знаю, что это один из самых любимых видов спорта в России. Кроме того, хоккейный ЦСКА — серьёзное имя в спортивном мире. Поэтому обязательно найду время, чтобы сходить на хоккей и увидеть его вживую. И футбол — просто обязательно. Это же мой любимый вид спорта. После баскетбола, конечно», — приводит слова Милутинова VTBRussia.

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