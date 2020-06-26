Новобранец ЦСКА Милутинов рассказал, кого считает «правильными людьми»

Новичок ЦСКА Никола Милутинов сообщил, что больше всего предпочитает проводить свободное время в компании «правильных людей», а потом объяснил, что он имеет ввиду под этим определением.

«Честность. Преданность. Готовность помочь. Знаю, что в любой ситуации, в любое время дня и ночи могу позвонить с просьбой о помощи, и они помогут. Например, первый год в Греции был очень сложным, я впервые уехал так далеко от дома, мне было тяжело адаптироваться, но я ощущал поддержку со стороны близких, и это придавало сил. Поэтому счастлив, что у меня есть такие друзья, настоящие и искренние.



Но рассчитывать на друзей можно не только в каких-то сложных случаях. Для меня важно, что могу поделиться с ними и позитивными новостями. Абсолютно уверен, что они будут радоваться совершенно искренне. И сам тоже стараюсь быть таким же другом для них», — приводит слова баскетболиста VTBRussia.