«Реал» сенсационно вылетел на ранней стадии рестарта чемпионата Испании

В испанской лиге ACB определились участники полуфиналов. 25 июня стали известны итоги группы А. «Барселона» (4-1) и «Баскония» (3-2) прошли дальше, оставив за бортом турнира «Уникаху» (3-2), «Ховентуд» (2-3), «Тенерифе» (2-3) и «Бильбао» (1-4).



26 июня — заключительный игровой день группы B. «Валенсия» обеспечила себе первое место, обыграв «Гран Канарию» (91:87). Примечательно, что этот результат привёл к вылету на групповом этапе одного из фаворитов сезона — мадридского «Реала». «Сан-Пабло Бургос» (3-2) занял второе место после победы над «Андоррой» (87:83). «Реал» не поднимется выше третьей строчки, даже если обыграет «Сарагосу» в последнем матче. Мадридский клуб ранее потерпел два поражения от «Бургоса» и «Андорры». Команда Пабло Ласо не сможет обойти «Бургос», поскольку у соперников есть преимущество по личным встречам.

«Реал» впервые с 2008 года не вышел в полуфинал чемпионата Испании.

Рестарт чемпионата Испании проходит в Валенсии на арене «Ла Фонтета» при пустых трибунах. 28 июня в полуфиналах встретятся «Барселона» — «Бургос» и «Валенсия» — «Баскония».