Кампаццо забил феноменальный бросок со своей половины, но не спас «Реал» от вылета

Разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо в матче 5-го тура рестарта чемпионата Испании с «Сарагосой» (97:88) забил феноменальный бросок одной рукой со своей половины площадки под финальную сирену. Для выброса мяча по кольцу аргентинцу хватило менее одной секунды времени на секундомере.



Победа над «Сарагосой» не помогла «Реалу» выйти из группы B. Мадридский клуб с результатом 3-2 занял третье место и впервые с 2008 года не попал в полуфинал чемпионата Испании. Из группы B дальше прошли «Валенсия» (4-1) и «Сан Пабло Бургос» (3-2), у которого есть преимущество над «Реалом» по личным встречам.



Рестарт чемпионата Испании проходит в Валенсии на арене «Ла Фонтета» при пустых трибунах. 28 июня в полуфиналах встретятся «Барселона» — «Бургос» и «Валенсия» — «Баскония».

Видео броска можно посмотреть на странице Eurohoops в «Твиттере».