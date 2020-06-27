Губанов покинул «Химки»

Руководство «Химок» приняло решение расстаться с форвардом Петром Губановым, сообщает официальный сайт клуба. У баскетболиста завершился контракт, и в «Химках» не стали предлагать ему нового соглашения. Из-за травмы колена 33-летний баскетболист не провёл в минувшем сезоне ни одного матча.

Игроком «Химок» Губанов стал в 2018 году, переехав в Московскую область из «Нижнего Новгорода». За годы профессиональной карьеры игрок выступал в составе УНИКСа «Енисея», московского «Динамо», «Университета-Югры» и ЦСК ВВС-Самара. В 2018 году Губанов принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

О дальнейших карьерных планах Петра не сообщается. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Химки» договорились о новом контракте с Алексеем Шведом.