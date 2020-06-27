Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Жальгирис» не намерен отпускать Ясикявичюса

«Жальгирис» не намерен отпускать Ясикявичюса
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Жальгириса» намерено сохранить на посту главного тренера команды из Каунаса Шарунаса Ясикявичюса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас. У боссов клуба нет плана «Б» на случай ухода специалиста.

Между тем греческие СМИ сообщали, что в услугах литовского специалиста заинтересованы в «Фенербахче». Недавно стамбульцы остались без тренера — ушёл опытный Желько Обрадович.

Напомним, Ясикявичюс не первый год считается одним из самых востребованных тренеров на континенте. В прошлом его связывали с возможным переходом в «Барселону». Кроме того, в минувшее межсезонье ходили слухи, что Шарунас Ясикявичюс будет работать в одной из команд НБА, но в итоге он решил остаться в «Жальгирисе».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020