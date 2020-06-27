«Жальгирис» не намерен отпускать Ясикявичюса

Руководство «Жальгириса» намерено сохранить на посту главного тренера команды из Каунаса Шарунаса Ясикявичюса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас. У боссов клуба нет плана «Б» на случай ухода специалиста.

Между тем греческие СМИ сообщали, что в услугах литовского специалиста заинтересованы в «Фенербахче». Недавно стамбульцы остались без тренера — ушёл опытный Желько Обрадович.

Напомним, Ясикявичюс не первый год считается одним из самых востребованных тренеров на континенте. В прошлом его связывали с возможным переходом в «Барселону». Кроме того, в минувшее межсезонье ходили слухи, что Шарунас Ясикявичюс будет работать в одной из команд НБА, но в итоге он решил остаться в «Жальгирисе».