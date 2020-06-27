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Гомельский: Воронцевич всё время поучает партнёров в паузах игры. Это очень плохой признак

Гомельский: Воронцевич всё время поучает партнёров в паузах игры. Это очень плохой признак
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский убеждён, что форвард ЦСКА Андрей Воронцевич может заслуженно потерять место в составе «армейцев». По словам специалиста, баскетболист сбавил во всех компонентах, но при этом постоянно пытается поучать напарников по команде.

«Воронцевич сбавил во всех компонентах, в первую очередь в защите. Он и атакует гораздо реже, не меньше по количеству бросков, а реже в единицу времени на площадке, тем самым проявляя неуверенность в собственных силах, и по этой причине получает меньше игрового времени. И ещё один момент, на который обращаю внимание в последние два сезона. Андрей всё время поучает партнёров в паузах игры. Это очень плохой признак», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

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