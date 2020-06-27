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Трёхкратный чемпион ОИ Кшишевски: жизни чёрных важны. Мы должны повторять это каждый день

Трёхкратный чемпион ОИ Кшишевски: жизни чёрных важны. Мы должны повторять это каждый день
Баскетбол / НБА 0

5-кратный чемпион NCAA, 3-кратный обладатель золотых медалей Олимпийских игр и двукратный чемпион мира на посту главного тренера сборной США Майк Кшишевски высказался о проблеме расизма в США.

«Жизни темнокожих имеют значение. Говорите это. Нельзя не говорить это. Мы должны повторять это каждый день. Это не политическое заявление. Это заявление о правах человека. Это заявление о справедливости. За последние несколько месяцев у меня была возможность увидеть больше, выслушать больше, подумать и глубже осознать проблемы системного расизма в стране. Это проявляется во многих отношениях. Уголовное правосудие, убийства, которые мы видели и не видели.

Отказ в экономических возможностях для нашего сообщества афроамериканцев. Образовательные возможности. Здравоохранение… Мы видим это. И что мы делаем? Отворачиваемся в другую сторону. Мы не решаем проблему. Ни одна проблема не будет решена, если не признать проблему. Признайте её. Мы, как страна, обязаны решить эту проблему», — приводит слова Кшишевски USA Today.

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