Леброн намекнул на новый трансфер «Лейкерс» в «Инстаграме»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намекнул, что следующим трансфером его команды может стать бывший атакующий защитник «Кливленд Кавальерс», ныне свободный агент Джей Ар Смит.
«Поехали, бро! Джей Ар Смит, за работу!» — написал Джеймс в комментарии под одним из постов в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Lakerview в «Инстаграме».
Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд Кавальерс» в течение почти четырёх сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз».
Ранее атакующий защитник «Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое может занять Смит.
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