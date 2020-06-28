Леброн намекнул на новый трансфер «Лейкерс» в «Инстаграме»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намекнул, что следующим трансфером его команды может стать бывший атакующий защитник «Кливленд Кавальерс», ныне свободный агент Джей Ар Смит.



«Поехали, бро! Джей Ар Смит, за работу!» — написал Джеймс в комментарии под одним из постов в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Lakerview в «Инстаграме».



Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд Кавальерс» в течение почти четырёх сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее атакующий защитник «Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое может занять Смит.