Гомельский: очень надеюсь, что Воронцевич сможет усилить «Зенит»
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о карьерных перспективах форварда ЦСКА Андрея Воронцевича, который, вероятнее всего, покинет команду из Москвы. Специалист выразил надежду, что баскетболисту удастся трудоустроиться в «Зените».
«Очень надеюсь, что Воронцевич сможет усилить „Зенит“. Буду очень рад усилению этого клуба. Рост команды с таким тренером, как Паскуаль, — ожидаемое явление. Увеличение конкуренции в борьбе за первое место в Единой лиге ВТБ окажется полезным всем командам — лидерам в нашей лиге», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Андрей Воронцевич сумеет сохранить место в ЦСКА лишь в том случае, если согласится на существенное снижение зарплаты.
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