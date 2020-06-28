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Шакил О'Нил оторвал кольцо, играя в баскетбол с представителем НФЛ

Шакил О'Нил оторвал кольцо, играя в баскетбол с представителем НФЛ
Баскетбол / НБА 0

Известный экс-баскетболист, а ныне эксперт на телевидении Шакил О'Нил, показал, что не растерял навыков забивать данки. Шакил поиграл в HORSE с известным представителем лиги НФЛ Робом Гронковски. Однако не обошлось без казуса. Набросив мяч на щит и попытавшись забить с отскока, О'Нил оторвал кольцо. Событие вызвало смех у окружающих и возгласы «игра окончена».

Соответствующее видео можно посмотреть на странице SportsCenter в «Твиттере».

Шакил О'Нил — один из прославленных центровых в истории НБА. За годы выступлений в лиге завоевал четыре титула чемпиона, становился MVP сезона, трижды — MVP финала НБА, пятнадцать раз участвовал в Матче всех звёзд. Шакил занимает восьмое место в списке самых результативных баскетболистов лиги.

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