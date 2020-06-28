Заражённый коронавирусом игрок «Сакраменто» играл в теннис без маски в общественном месте
Форвард «Сакраменто Кингз» Джабари Паркер, который недавно заразился коронавирусом, играл в теннис в общественном месте, при этом баскетболист не использовал даже защитную маску. Соответствующая информация размещена на странице Content NBA в «Твиттере».
Отметим, в «Сакраменто» случилась вспышка коронавируса. Кроме Паркера опасной инфекцией заразились Бадди Хилд и Алексей Лень. Команда из Калифорнии попала в список 13 команд Западной конференции, котрые будут участвовать в рестарте сезона. Теоретически, подопечные Уолтона ещё претендуют на выход в плей-офф. Напомним, сезон возобновится 30 июля в Орландо (штат Флорида, США).
Фото с игры Паркера в теннис можно посмотреть на странице ContentNBA в «Твиттере».
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