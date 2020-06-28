Двукратный участник Матча звёзд НБА Стэкхауз назвал величайшего игрока всех времён

Двукратный участник Матча всех звёзд Джерри Стэкхауз назвал величайшего игрока всех времён. По его мнению, им является бывший напарник по «Вашингтон Уизардс» Майкл Джордан. При этом Стэкхауз ранее заявлял, что превосходил Джордана на закате карьеры легендарного игрока, и признавался, что сожалеет о проведённом вместе с ним времени.

«Майкл пришёл и изменил наше нападение. Тренер говорил нам, что мы должны играть медленнее, использовать меня в посте. Но ведь речь идёт о Майкле. Меня неправильно поняли, когда я говорил, что лучше него, это сумасшествие. Просто в тот момент я лучше подходил для того, чтобы вести за собой команду. Как бы то ни было, у меня нет никаких проблем с тем, чтобы называть Джордана величайшим в истории», — рассказал Стэкхауз в интервью, размещённом на странице The Players Tribune в «Твиттере».