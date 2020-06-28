Журналистка ESPN рассказала удивительную историю о Греге Поповиче

Известный комментатор и аналитик ESPN Дорис Бёрк рассказала забавную историю о главном тренере «Сан-Антонио Спёрс» Греге Поповиче.

«Я обожаю Грега. Послушайте, мне не нравятся эти интервью больше, чем кому-либо, но я расскажу историю о Поповиче, которая прекрасно характеризует его.

2013 год, он проиграл седьмой матч финала плей-офф НБА. Мы пересеклись с ним, когда я уже уходила с арены в Майами. Мне даже не хотелось смотреть ему в глаза. Я просто опускаю голову, отступаю и позволяю ему пройти. Тут он хватает меня за плечи, поворачивает к себе и говорит: «Что ты собираешься делать в межсезонье?» Я ошеломлённо ответила, что собираюсь совершить поездку в Напу (город в Калифорнии. — Прим. «Чемпионата»). Он говорит: «Дорис, вот электронная почта моего секретаря. Пиши ему, рассказывай, что делаешь». Он отправил мне электронное письмо со списком мест, куда я должна пойти.

Это описывает Грега Поповича лучше, чем все абсолютно смешные, но болезненные для репортёров моменты во время интервью», — приводит слова Бёрк Clutch Points.