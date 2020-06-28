«Барселона» вышла в финал чемпионата Испании, легко обыграв выбившего «Реал» соперника

«Барселона» обыграла «Сан-Публо Бургос» (98:84) в первом полуфинальном матче чемпионата Испании по баскетболу.



Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич набрал 18 очков всего за 17 минут игрового времени. Кайл Курич записал себе в актив 16 очков, Брэндон Дэвис и Виктор Клавер — по 10. Томас Эртель оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 передач. В составе «Бургоса» самым результативным стал Витор Бените — 16 очков. Стоит отметить, что «Бургос» обыграл мадридский «Реал» на групповом этапе и не позволил «сливочным» выйти в полуфинал испанского чемпионат впервые с 2008 года.



Второй финалист определится по результатам матча «Валенсия» — «Баскония». Финал чемпионата состоится 30 июня. Все игры рестарта чемпионата Испании проходят в Валенсии на арене «Ла Фонтета» при пустых трибунах.