Динуидди и Морант выбрали странные надписи на майке после разрешения НБА менять фамилию

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант хотел бы заменить фамилию на своей игровой майке словом, которое в мягком варианте можно трактовать, как «к чёрту». Он мотивировал своё решение тем фактом, что эта надпись является обращением к правоохранительным органам на фоне протестов в США против жестокости полиции.



Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди собирается написать на майке слово «26 триллионов». Игрок на своей странице в твиттере написал, что подразумевает государственный долг США, который в настоящее время составляет $ 26 трлн.



Ранее НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.