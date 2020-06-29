Томпсон нежно поздравил Кардашьян с днём рождения. Они растят двухлетнюю крошку-дочь

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон трогательно поздравил с днём рождения свою экс-подругу, американскую теледиву, бизнесвумен и предпринимателя Хлои Кардашьян. Они растят двухлетнюю дочь Тру.
«Я достаточно мудр, чтобы понять: ты пришла в мою жизнь, чтобы я узнал, каким невероятным может быть человек. Благодаря тебе я учусь и взрослею, ценю это. Благодарю бога за знакомство с этой прекрасной и любящей женщиной и мамой… Ты заслуживаешь всего наилучшего в этом мире! Тру и я тебя любим», — написал Томпсон.
Фото доступно на своей странице Томпсона в «Инстаграме».
«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.
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