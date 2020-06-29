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Экс-тренер УНИКСа Тринкьери покинет «Партизан»

Экс-тренер УНИКСа Тринкьери покинет «Партизан»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер белградского «Партизана» Андреа Тринкьери принял решение покинуть клуб, утверждает издание Nova.

«Партизан» ранее предложил специалисту принять 20-процентное снижение зарплаты, так как команда будет вынуждена сократить бюджет из-за досрочного завершения сезона-2019/2020 и общего экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Клуб уже решил расстаться с Кори Уолденом. Баскетболист близок к переходу в «Црвену Звезду».

В 2018 году экс-тренер казанского УНИКСа подписал с «Партизаном» контракт на 3 года. Теперь у него есть возможность расторгнуть соглашение. Сделать это он может до 25 июля.

15 июня у игрока «Партизана» Николы Янковича был выявлен коронавирус. Баскетболист принял участие в товарищеской игре в Белграде. На этом матче присутствовали центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и теннисист Новак Джокович.

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