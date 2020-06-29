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Вдова принесшего СССР первое золото Олимпиады тренера Кондрашина умерла в 88 лет

Вдова принесшего СССР первое золото Олимпиады тренера Кондрашина умерла в 88 лет
Баскетбол / Сборная России 0

29 июня в возрасте 88 лет ушла из жизни петербургская баскетболистка вдова легендарного баскетбольного тренера Владимира КондрашинаЕвгения Кондрашина.

«Сегодня на 89-м году жизни не стало Евгении Вячеславовны Кондрашиной — коренной петербурженки баскетболистки, игрока ленинградского «Динамо» вдовы великого тренера Владимира Петровича Кондрашина.

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга и вся баскетбольная общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгении Вячеславовны. В ее лице петербургский баскетбол потерял верного и искреннего болельщика, всем сердцем любившего эту игру», — гласит сообщение федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

Владимир Кондрашин — советский баскетболист, баскетбольный тренер. Под его руководством мужская сборная СССР в 1972 году впервые завоевала олимпийское золото, стала чемпионом мира в 1974 году, чемпионом Европы в 1971-м.

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