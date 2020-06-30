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Названа команда, в которую Леброн хотел перейти вместо «Майами» в 2010 году

Названа команда, в которую Леброн хотел перейти вместо «Майами» в 2010 году
Баскетбол / НБА 0

Форвард Леброн Джеймс хотел перейти в «Нью-Йорк Никс» после выхода на рынок свободных агентов летом 2010 года, но встреча с руководством клуба заставила его передумать и остановить выбор на «Майами Хит».

«Все, с кем я общался, говорят, что «Никс» были приоритетным выбором Леброна. Я извиняюсь. Фанаты «Никс», наденьте наушники. Но это был провал «Нью-Йорка», который просто не мог донести свою позицию. Истории об этом ходят легендарные.

У них была легендарная встреча. Президент по баскетбольным операциям Донни Уолш сидел в инвалидной коляске, а владелец Джеймс Долан оставался Джеймсом Доланом. На этом всё закончилось — они ничего не подготовили. Хуже просто и быть не могло. Это была катастрофа», — рассказал журналист The Ringer Билл Симмонс, слова которого приводит NBC Sports.

Через два месяца после вылета «Кливленд Кавальерс» из плей-офф в 2010 году Джеймс провёл беспрецедентное мероприятие под названием «Решение» в клубе «Boys & Girls» в Гринвиче, штат Коннектикут.

Леброн объявил об уходе из «Кавальерс» перед десятками присутствующих детей и многочисленными фанатами, которые смотрели трансляцию по телевизору. Джеймс заявил, что «перевозит свои таланты» на Южное побережье и будет играть вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами Хит». В составе «Хит» Джеймс выиграл два титула чемпиона НБА. Сейчас Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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