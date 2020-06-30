Гомельский назвал игроков Евролиги, которых мог бы подписать ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что московский ЦСКА на трансферном рынке мог бы обратить внимание на Фабьена Козёра («Реал») и Сэма Ван Россома («Валенсия»).
«Имея в составе Милутинова и Шенгелию, Фойтманна и Клайберна, Курбанова и Антонова, необходимо разнообразить схемы позиционного нападения. Я бы сейчас стал искать разыгрывающего с хорошим пасом в «краску». Например, Козёр или Ван Россом», — написал Гомельский в своей конференции.
Ранее стало известно, что ЦСКА согласовал условия личного контракта с форвардом «Басконии» Торнике Шенгелией. О переходе грузинского баскетболиста будет объявлено уже на этой неделе.
Кроме того, красно-синие не станут продлевать контракт с Андреем Воронцевичем, который отыграл за клуб 14 сезонов.
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