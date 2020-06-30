Официально: Алексей Швед остаётся в «Химках»

Лидер подмосковных «Химок» Алексей Швед согласовал с клубом новый контракт, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



В межсезонье Швед должен был стать свободным агентом. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляют многие клубы, включая «Барселону», «Милан», «Зенит» и представителей китайской CBA. А агент Алексея Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.



На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.