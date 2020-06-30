Куртинайтис: Швед был не только лидером «Химок», но и всего европейского баскетбола

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отреагировал на новый контракт клуба с защитником Алексеем Шведом.

«Очень рад, что Алексей продолжит выступать в нашей команде. Это игрок мирового класса. В прошлых сезонах он был не только лидером «Химок», но и всего европейского баскетбола. Хорошее начало межсезонья, в том же духе продолжим лепить боеспособную команду, чтобы была как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне», — приводятся слова Куртинайтиса на сайте «Химок».



На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.