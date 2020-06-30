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Гомельский рассказал, почему Михайловский не готов к НБА

Гомельский рассказал, почему Михайловский не готов к НБА
Баскетбол / НБА 0

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика — стоит ли Никите Михайловскому уезжать в НБА, или его дорога — это ЦСКА и, возможно, удачная карьера в Евролиге, как у Виктора Хряпы.

«Конечно, опыт игры и тренировок в НБА может оказаться очень полезным для любого игрока. Однако, я считаю, что по своим физическим кондициям Михайловский пока к НБА не готов», — написал Гомельский в своей конференции.

Ранее агент атакующего защитника Игорь Рубин сообщил, что Михайловский принял решение не выставлять свою кандидатуру на драфт НБА и проведёт следующий сезон в саратовском «Автодоре».

Напомним, Никита Михайловский был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/2019.

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