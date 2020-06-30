Экс-игрок ЦСКА Де Коло назвал лучшего кандидата на пост главного тренера «Фенербахче»

Бывший защитник ЦСКА Нандо де Коло, ныне защищающий цвета «Фенербахче», назвал наиболее желанного кандидата на пост главного тренера стамбульской команды. По словам француза, на тренерском мостике он бы хотел видеть Шарунаса Ясикявичюса.

«Клуб продолжает вести переговоры по вопросу найма нового главного тренера. Если мы подпишем контракт с Шарунасом Ясикявичюсом, это будет лучший выбор. Что касается моего будущего, то пока я не веду никаких переговоров с другими клубами и жду новостей от „Фенербахче“», — приводит слова де Коло Sporx.

Напомним, не так давно многолетний тренер «Фенербахче» Желько Обрадович объявил об уходе из клуба. На фоне снижения бюджета клуб также покинул ряд ведущих исполнителей.