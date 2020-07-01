Эй Смит считает, что сексуальная неудовлетворённость игроков может сорвать сезон НБА

Журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что сексуальная неудовлетворённость, с которой столкнутся баскетболисты, находясь в замкнутом пространстве в Орландо, может существенно повлиять на доигровку сезона в НБА.



«Долго не хотел этого произносить, но неужели кто-то действительно думает, что эти парни в течение трёх месяцев будут обходиться без «досуга», к которому они все привыкли?

Кто-то должен это сказать! Вы действительно думаете, что эти люди будут сидеть без жён и девушек? Из-за чего они хотели возобновить сезон в Вегасе? Проблема заключается в том, что первый месяц в Орландо они проведут одни. Говорю вам, они нарушат правила «пузыря» в кампусе», –заявил Смит в эфире ESPN.

Сезон НБА был приостановлен в середине марта после первых случаев заражения среди игроков лиги. Ожидается, что чемпионат возобновится 30 июля в Орландо. Его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США).