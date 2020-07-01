Тренер «Барселоны» объяснил неожиданное поражение команды в финале чемпионата Испании

Главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич прокомментировал неожиданное поражение в финальном матче чемпионате Испании с «Басконией» (67:69). Специалист отметил, что одной из главных проблем стало повреждение лидера команды Николы Миротича.



«У этой «Барселоны» есть преемственность, у неё есть будущее, у неё есть характер, и у неё есть то, что нужно, чтобы выиграть титулы. Но в баскетболе вы не играете в пять человек против нуля. Вы играете против других команд. Мы все разочарованы и очень расстроены. Но при этом я знаю, что «Барселона» способна демонстрировать командную работу. Уверен, она может играть лучше. Думаю, в следующем сезоне мы сделаем шаг вперёд и выиграем титулы. Хочу поздравить нашего соперника «Басконию», отличную команду, которая показала хороший баскетбол.



Участие Николы Миротича в финале было под вопросом. У него были проблемы физического характера, две разные. В последние дни мы пробовали разные методы лечения, чтобы подготовить его. Он хотел играть, хотел принять этот вызов», — цитирует Пешича Eurohoops.