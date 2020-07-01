Тренер «Барселоны» объяснил неожиданное поражение команды в финале чемпионата Испании

Главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич прокомментировал неожиданное поражение в финальном матче чемпионате Испании с «Басконией» (67:69). Специалист отметил, что одной из главных проблем стало повреждение лидера команды Николы Миротича.
«У этой «Барселоны» есть преемственность, у неё есть будущее, у неё есть характер, и у неё есть то, что нужно, чтобы выиграть титулы. Но в баскетболе вы не играете в пять человек против нуля. Вы играете против других команд. Мы все разочарованы и очень расстроены. Но при этом я знаю, что «Барселона» способна демонстрировать командную работу. Уверен, она может играть лучше. Думаю, в следующем сезоне мы сделаем шаг вперёд и выиграем титулы. Хочу поздравить нашего соперника «Басконию», отличную команду, которая показала хороший баскетбол.
Участие Николы Миротича в финале было под вопросом. У него были проблемы физического характера, две разные. В последние дни мы пробовали разные методы лечения, чтобы подготовить его. Он хотел играть, хотел принять этот вызов», — цитирует Пешича Eurohoops.
- 1 июля 2020
-
11:11
-
11:00
-
10:23
-
10:03
-
09:38
-
09:22
-
09:08
-
07:05
-
00:57
- 30 июня 2020
-
23:18
-
22:37
-
21:20
-
20:48
-
19:30
-
18:40
-
17:59
-
16:28
-
15:59
-
15:34
-
15:27
-
14:16
-
13:48
-
13:20
-
12:46
-
11:01
-
10:46
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:08
-
10:03
-
09:47
-
07:41
-
07:24
-
07:08