Елевич назвал два подходящих варианта продолжения карьеры для Воронцевича

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич поделился мнением, где форвард Андрей Воронцевич может продолжить карьеру после ухода из ЦСКА.



«ЦСКА, возможно, сейчас ищет что-то новое, что-то другое, но Воронцевича ещё слишком рано списывать. В своё время в ЦСКА пытались найти замену Фридзону, но Виталий потом очень прилично играл за «Локомотив». Я думаю, рано списывать тех игроков, которые выступали за ЦСКА и были там на ведущих ролях.

Я вижу, что в дальнейшем эти баскетболисты могут выступать на очень хорошем уровне. Проблема в другом: ЦСКА ищет кого-то на перспективу. Да, Андрей — возрастной игрок, но, моё мнение, он ещё очень здорово себя проявит. И команда, в которую он придёт, будет вполне удовлетворена качеством его игры. Это опытный баскетболист, игрок, который хорошо мыслит, видит поляну. Воронцевич себя в другом клубе точно не потеряет.

Какой клуб был бы наиболее подходящим для продолжения его карьеры? Думаю, либо «Химки», либо «Зенит». Словом, команды, выступающие в Евролиге», — цитирует Елевича «Матч ТВ».