Дрэймонд Грин объяснил, почему титул должны выиграть «Лейкерс», а не «Клипперс»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что дисциплинированность и умение подстраиваться под обстоятельства лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса делают его команду фаворитом в борьбе за титул чемпиона НБА по сравнению с «Лос-Анджелес Клипперс».



«Я считаю, что в течение всего сезона «Клипперс» были фаворитами. В этой команде есть специалисты по защитной игре — Кавай Леонард, Пол Джордж, Патрик Беверли. У «Клипперс» отличные габариты за счёт Кавая, Джорджа и Маркуса Морриса. Они проявляют себя во всех категориях статистики. Они могут хорошо справиться с любым соперникам. В «Клипперс» собраны шутеры. Монтрезл Харрелл уверенно играет под кольцом. У них есть всё, что нужно, чтобы выиграть чемпионат.



Тем не менее думаю, что в этом «пузыре» в Орландо «Лейкерс» являются фаворитом, потому что у них есть Леброн Джеймс. Он может приспособиться ко всему, что только возможно. Вероятно, Леброн — самый дисциплинированный игрок, которого мы когда-либо видели в НБА. Это будет иметь значение в «пузыре». Наличие Леброна в команде в таких условиях даёт ей небольшое преимущество», — приводит слова Грина NBC Sports.