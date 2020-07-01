Назван срок контракта Шенгелии с ЦСКА

Тяжёлый форвард «Басконии» Торнике Шенгелия подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА, сообщил инсайдер Eurohoops Никос Варлас.
«Это похоже на сказку! Токо Шенгелия исполнил свою мечту и выполнил обещание, которое дал «Басконии» и болельщикам клуба, — выиграл титул чемпиона лиги ACB. Он подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА, поскольку российский клуб договорился о выкупе с чемпионами Испании», — написал Варлас на своей странице в «Твиттере».
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Шенгелия ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».
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