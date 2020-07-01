Гомельский рассказал, почему Хряпа нигде не играл после ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос – почему легенда ЦСКА Виктор Хряпа так и не играл нигде после ухода из «армейского» клуба.



«Думаю, что преданность ЦСКА здесь не при чём. Бывает, что наступает психологическая усталость от баскетбола, когда от вида мяча начинает тошнить», — написал Гомельский в своей конференции.



Хряпа выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2018 год. В составе команды он стал двукратным победителем Евролиги. Также он является 13-кратным чемпионом России и обладателем Кубка России в составе ЦСКА.



В составе сборной России Хряпа стал бронзовым призёром Олимпийских игр (2012 год), победителем (2007 год) и бронзовым призёром (2011 год) чемпионатов Европы.

Моня рассказал, в каком состоянии сейчас легенда ЦСКА Хряпа