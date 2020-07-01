Источник: «Зенит» усилит защитник «Барселоны»

Разыгрывающий защитник «Барселоны» Кевин Пангос, с высокой степенью вероятности, продолжит карьеру в «Зените», информирует литовский журналист Донатас Урбонас. «Барселона» не собирается продлевать контракт с Пангосом, а также собирается сократить число игроков в заявке на сезон-2020/2021 с 15 до 12–13 человек.



Портал Sportando сообщал, что «Зенит» рассматривает Пангоса, Неманью Недовича и Клемена Препелича в качестве кандидатов на усиление задней линии. При этом команду Хави Паскуаля покинет французский разыгрывающий Эндрю Альбиси.



Пангос последние два года выступал в «Барселоне». Из-за травмы пропустил значительную часть минувшего сезона. Лучшим в его европейском этапе карьеры стал сезон-2017/2018 в «Жальгирисе» со средними показателями 12,7 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи в Евролиге.