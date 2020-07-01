«Барселона» уволила главного тренера

«Барселона» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Светислава Пешича.
30 июня в финальном матче чемпионата Испании «Барселона» уступила «Басконии» (67:69). Контракт Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом.
Пешич второй раз возглавил «Барселону» в феврале 2018 года. Привел команду к двум победам в Кубке Испании (2018, 2019), но ни разу не выиграл чемпионат и не выходил в «Финал четырех» Евролиги. За два этапа Пешича в клубе «Барселона» в 322 официальных матчах одержала 235 побед, выиграла Евролигу (2003), две лиги ACB (2003, 2004) и три Кубка Испании (2003, 2018, 2019).
«Перед началом финальной фазы ACB в Валенсии мы договорились с клубом, что это будет мой последний сезон в качестве тренера команды, потому что моя работа уже была выполнена и пришло время дать другому человеку возможность взять на себя роль главного тренера. Горжусь своей работой и игрой команды в эти сезоны. Всегда буду рад помочь «Барсе». Хочу поблагодарить фанатов и правление за поддержку и желаю «Барселоне» всяческих успехов», — сказал Пешич.
Одним из кандидатов на замену Пешичу является главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс.
- 1 июля 2020
-
21:32
-
21:19
-
20:53
-
20:47
-
20:26
-
18:57
-
18:04
-
18:02
-
17:41
-
17:08
-
16:55
-
16:49
-
16:21
-
14:07
-
13:14
-
12:56
-
12:51
-
12:21
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:23
-
10:03
-
09:38
-
09:22
-
09:08
-
07:05
-
00:57
- 30 июня 2020
-
23:18
-
22:37
-
21:20
-
20:48
-
19:30
-
18:40
-
17:59