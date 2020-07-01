Ерёмин: в Европу Воронцевичу ехать не надо

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился мнением об уходе Андрея Воронцевича из ЦСКА.



«Воронцевич внес вклад в победы ЦСКА и заслуженно завоевал все титулы и медали вместе с командой. Он яркий пример настоящего «армейца». Андрей пришел сюда, можно сказать, мальчишкой и вырос до взрослого мужа. Но последний сезон, на мой взгляд, он провел не так здорово. Может быть, это усталость или еще что-то. Думаю, Воронцевичу хотелось бы поиграть еще лет пять-семь и уйти на почетный отдых именно из «армейского» клуба. Тем не менее надо учитывать, пусть это и ветеран, но еще не такой возрастной и не так много у него болячек, чтобы он мог думать о завершении карьеры. А такая встряска может поспособствовать тому, что у игрока откроется второе дыхание. По уровню мастерства, по классу, мне кажется, он может помочь лучшим российским клубам и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. Воронцевич — опытный игрок, он не утратил класс. Главное, чтобы была мотивация. И, возможно, как раз эта встряска сейчас пойдет ему на пользу.



Думаю, в Европу Андрею ехать не надо. Мне кажется, он будет играть в России. В каком клубе его можно себе представить? В клубах, обладающих финансовыми возможностями, чтобы взять себе игрока такого уровня на контракт. Условно говоря, «Химки», «Зенит», «Локомотив» и УНИКС. Другие клубы не могут создать условия, которые его устроили бы», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Андрей Воронцевич покинул ЦСКА после 14 сезонов. Клуб оставил прощальное послание