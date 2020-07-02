«Црвена Звезда» подписала чемпиона НБА в составе «Торонто»
Бывший защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Джордан Лойд подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой», сообщает Sportando. В минувшем сезоне 26-летний баскетболист провёл успешный сезон в «Валенсии».
Соглашение с баскетболистом рассчитано на сезон-2020/21.
Выступая за «Валенсию», американский баскетболист в Евролиге в среднем набирал 11,1 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи за игру.
Лойд покинул «Торонто Рэпторс» в 2019 году. Вместе с канадской командой он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, сыграв в 12 матчах в победном для «Торонто» сезоне НБА. В основном Лойд в тот сезон участвовал в матчах Лиги развития.
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