«Зенит» расстаётся с Айоном

«Зенит» не хочет продлевать соглашение с центровым Густаво Айоном, который нынешним летом станет свободным агентом.



«Зенит» благодарен Айону за проделанную работу в сезоне-2019/2020, но в команде решили не предлагать игроку новый контракт. У этого решения есть несколько причин, в том числе финансовая. Менеджмент активно прорабатывает потенциальных новичков в переднюю линию», — приводят «Известия» комментарий источника в клубе.



В сезоне-2019/2020 Айон принял участие в 26 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал по 12,5 очка, а также совершал по 5,3 подбора и отдавал по 2,2 передачи. До «Зенита» 35-летний Айон выступал за мадридский «Реал», а также за «Новый Орлеан» (2011/2012), «Орландо» (2012/2013), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/2014).

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