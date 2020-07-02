«Зенит» расстаётся с Айоном

«Зенит» не хочет продлевать соглашение с центровым Густаво Айоном, который нынешним летом станет свободным агентом.
«Зенит» благодарен Айону за проделанную работу в сезоне-2019/2020, но в команде решили не предлагать игроку новый контракт. У этого решения есть несколько причин, в том числе финансовая. Менеджмент активно прорабатывает потенциальных новичков в переднюю линию», — приводят «Известия» комментарий источника в клубе.
В сезоне-2019/2020 Айон принял участие в 26 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал по 12,5 очка, а также совершал по 5,3 подбора и отдавал по 2,2 передачи. До «Зенита» 35-летний Айон выступал за мадридский «Реал», а также за «Новый Орлеан» (2011/2012), «Орландо» (2012/2013), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/2014).
- 2 июля 2020
-
07:33
-
01:40
-
00:55
- 1 июля 2020
-
22:56
-
22:51
-
22:40
-
21:32
-
21:19
-
20:53
-
20:47
-
20:26
-
18:57
-
18:04
-
18:02
-
17:41
-
17:08
-
16:55
-
16:49
-
16:21
-
14:07
-
13:14
-
12:56
-
12:51
-
12:21
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:23
-
10:03
-
09:38
-
09:22
-
09:08
-
07:05
-
00:57
- 30 июня 2020
-
23:18