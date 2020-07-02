«Филадельфия» начала расследование из-за расистских издевательств над чирлидершей
Бывшая чирлидерша клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Яни Коулман заявила, что стала жертвой издевательств во время своего пребывания в команде. Клуб начал расследование, сообщает TMZ.
Яни утверждает, что её оскорбляли не только члены танцевальной команды поддержки, но и сотрудники тренерского штаба группы.
Коулман опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором одна из партнёрш делает оскорбительные замечания в её адрес.
В баскетбольном клубе пообещали расследовать инцидент. Отмечается, что в видео, которые сняты в 2016 году, содержались высказывания девушки, которая ушла из группы в 2013-м. В команде заявили, что «Филадельфия Сиксерс» полностью придерживается принципов равенства и толерантности.
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