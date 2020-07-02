«Хьюстон» быстро нашёл замену игроку, отказавшемуся участвовать в рестарте сезона НБА

Свингмен «Хьюстон Рокетс» Табо Сефолоша принял решение пропустить рестарт сезона НБА. Команда оперативно заменила игрока в заявке на универсального форварда Люка Ричарда Мба а Муте, сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист The Athletic Шэмс Чарания.



36-летний Сефолоша подписал однолетний минимальный контракт с «Хьюстоном» на сезон-2019/2020. Стабильное место в ротации команды Майка Д’Антони швейцарец завоевать не сумел. В 41 игре Сефолоша в среднем набирал 2,2 очка, 2,3 подбора и 0,6 передачи.



Мба а Муте не принимал участия в матчах НБА в этом сезоне, но проходил просмотр в «Рокетс» в начале марта, незадолго до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. Он уже ранее выступал за «Рокетс» в сезоне-2017/2018. Его последняя команда в лиге — «Лос-Анджелес «Клипперс», за которую он сыграл всего 4 матча в сезоне-2018/2019 по причине травм.