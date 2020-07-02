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Гомельский оценил соответствие Антонова уровню ЦСКА

Гомельский оценил соответствие Антонова уровню ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, соответствует ли Семён Антонов уровню ЦСКА и команде Евролиги в целом.

«По своей самоотдаче, старательности и стремлению к победе Семён Антонов соответствует команде ЦСКА. Кроме того, он очень дисциплинированный и исполнительный игрок, что импонирует любому тренеру. Семён никогда не будет делать на площадке то, чего он не умеет. По своим игровым качествам он уступает лишь Зубкову. Воронцевича, Антипова, Трушкина, Лиходея намного превосходит. Не называю Курбанова, который играет на позиции 3-го номера», — написал Гомельский в своей конференции.

Ранее экс-капитан ЦСКА Кайл Хайнс заявил, что Антонов — «пример для всех и на площадке, и вне её» и вполне может носить повязку вместо него.

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