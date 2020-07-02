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«Не знаю того, кто любил меня больше». Седокова нежно поздравила Тимму с днём рождения

«Не знаю того, кто любил меня больше». Седокова нежно поздравила Тимму с днём рождения
Баскетбол / Евролига 0

Известная певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» сообщение, в котором поздравила своего возлюбленного – баскетболиста подмосковных «Химок» Яниса Тимму — с днём рождения. Латвийскому спортсмену 2 июля исполнилось 28 лет.

«С днём рождения, любимый. Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать. Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом. Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше… И никогда не хочу знать. Я тебя очень люблю. Я всегда рядом», — написала Седокова под фотографией Тиммы.

Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

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