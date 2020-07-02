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«Жальгирис» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера

«Жальгирис» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера
Баскетбол / Евролига 0

«Жальгирис» планирует назначить Дарюса Масколюнаса на пост главного тренера после ухода Шарунаса Ясикявичюса в «Барселону», сообщает литовский инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».

Ясикявичюс собирается пригласить в «Барселону» некоторых сотрудников тренерского штаба «Жальгириса», в том числе переманить своего помощника Масколюнаса. Однако «Жальгирис» постарается убедить специалиста остаться в клубе, предложив пост главного тренера.

Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.

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