«Жальгирис» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера

«Жальгирис» планирует назначить Дарюса Масколюнаса на пост главного тренера после ухода Шарунаса Ясикявичюса в «Барселону», сообщает литовский инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».



Ясикявичюс собирается пригласить в «Барселону» некоторых сотрудников тренерского штаба «Жальгириса», в том числе переманить своего помощника Масколюнаса. Однако «Жальгирис» постарается убедить специалиста остаться в клубе, предложив пост главного тренера.



Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.