Названа зарплата Ясикявичюса в «Барселоне»

Зарплата Шарунаса Ясикявичюса в качестве главного тренера «Барселоны» составит € 1 млн евро в год, сообщает литовский инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере». В «Фенербахче», куда также приглашали специалиста, он мог получить € 3,2 млн за 2 сезона.



30 июня «Барселона» уступила «Басконии» (67:69) в финальном матче чемпионата Испании. Контракт главного тренера каталонцев Светислава Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом. Ясикявичюс стал приоритетным кандидатом на замену.



Ясикявичюс покинул «Жальгирис», который возглавлял с 2016 года. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.

«Барселона» назначила Ясикявичюса на пост главного тренера