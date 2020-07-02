Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Режиссер «Движения вверх» поможет сыну тренера Кондрашина, оставшемуся без матери

Режиссер «Движения вверх» поможет сыну тренера Кондрашина, оставшемуся без матери
Баскетбол / Сборная России 0

Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев окажет помощь известного баскетбольного тренера Владимира Кондрашина.

Юрий Кондрашин, прикованный к инвалидному креслу с детства, остался без опекуна после смерти своей матери Евгении. РФБ объявила о сборе средств в его поддержку.

«Планирую ли я присоединиться к акции РФБ? Конечно, да. Я вообще считаю, что надо помогать всем инвалидам, независимо от того, чьи это дети. Я соболезную семье, это действительно большая утрата», — цитирует Мегердичева «Газета.Ru».

Напомним, Евгения Кондрашина, вдова легендарного баскетбольного тренера Владимира Кондрашина, скончалась в возрасте 88 лет 29 июня.

Владимир Кондрашин — советский баскетболист, баскетбольный тренер. Под его руководством мужская сборная СССР в 1972 году впервые завоевала олимпийское золото, стала чемпионом мира в 1974 году, чемпионом Европы в 1971-м.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020