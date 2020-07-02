«Барселона» рассталась с легендарным капитаном

Капитан «Барселоны» центровой Анте Томич объявил, что покидает команду по истечении контракта.
На решение расстаться с 33-летним Томичем повлиял проигрыш в финале чемпионата Испании в матче с «Басконией» (67:69). В досрочно завершившемся сезоне Евролиге хорват провёл 28 матчей, набирая в них 5,7 очка, 4,0 подбора и 1,0 передачи.
Томич выступал за «Барселону» последние 8 лет. За время пребывания в клубе он выиграл три Кубка и один чемпионат Испании, дважды входил в первую сборную сезона Евролиги и один раз — во вторую.
«Замечательные восемь лет в «Барселоне». Я наслаждался каждым днём. Играл с великими игроками, был с ними на каждом этапе жизни и на площадке. Работал с замечательными людьми. Вы не знаете их имён, они не зарабатывают миллионы, но они делают «Барселону» больше, чем просто командой! Спасибо», — попрощался Томич с клубом на своей странице в «Твиттере».
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