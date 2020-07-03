В НБА близки к организации мини-турнира с командами, не претендующими на выход в плей-офф

Руководство НБА близко к подписанию договорённости, которая позволит провести мини-турнир с участием восьми команд, которые не претендуют на попадание в плей-офф и не будут принимать участие в доигровке сезона-2019/2020 в Орландо (штат Флорида, США).
Ожидается, что мини-турнир с участием восьми команд может пройти в Чикаго (штат Иллинойс, США). Участники проведут тренировочные сборы, а потом каждая команда будет играть друг с другом. Матчи в Чикаго могут пройти в сентябре, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Напомним, что в число восьми команд, не попавших на доигровку сезона в Орландо, входят «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесота Тимбервулвз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс» и «Кливленд Кавальерс».
- 3 июля 2020
-
00:13
- 2 июля 2020
-
23:09
-
22:26
-
22:16
-
21:41
-
20:35
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
18:35
-
17:50
-
16:35
-
16:21
-
15:44
-
14:57
-
14:10
-
13:55
-
13:49
-
12:48
-
12:16
-
10:56
-
10:44
-
10:41
-
10:33
-
10:20
-
10:09
-
10:06
-
07:33
-
01:40
-
00:55
- 1 июля 2020
-
22:56
-
22:51
-
22:40
-
21:32
-
21:19