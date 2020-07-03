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В НБА близки к организации мини-турнира с командами, не претендующими на выход в плей-офф

В НБА близки к организации мини-турнира с командами, не претендующими на выход в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Руководство НБА близко к подписанию договорённости, которая позволит провести мини-турнир с участием восьми команд, которые не претендуют на попадание в плей-офф и не будут принимать участие в доигровке сезона-2019/2020 в Орландо (штат Флорида, США).

Ожидается, что мини-турнир с участием восьми команд может пройти в Чикаго (штат Иллинойс, США). Участники проведут тренировочные сборы, а потом каждая команда будет играть друг с другом. Матчи в Чикаго могут пройти в сентябре, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Напомним, что в число восьми команд, не попавших на доигровку сезона в Орландо, входят «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесота Тимбервулвз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс» и «Кливленд Кавальерс».

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